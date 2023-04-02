Денизе Херрман-Вик: могу допустить, что не уйду из спорта в полной мере

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик, объявившая о завершении профессиональной карьеры, допустила, что может вернуться в спорт.
«Самое главное в этом году — это семья, которой в последнее время я уделяла недостаточно времени. Я просто хочу морально отдохнуть. Большая часть моей жизни, вероятно, будет независима от спорта, однако зимние виды спорта всегда будут важны для меня. Конечно, я могу допустить, что не уйду из спорта в полной мере. Не планирую становиться тренером, но могу предстать в какой-то другой роли», — приводит слова Херрман-Вик Sport1.de.
Напомним, немка завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в женской эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На минувшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) спортсменка выиграла спринт, а также завоевала две серебряные медали – в гонке преследования и женской эстафете.
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