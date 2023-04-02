Евгений Гараничев оценил своё выступление на первом этапе мужской эстафеты ЧР по биатлону

Биатлонист Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, оценил своё выступление на первом этапе мужской эстафеты на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске.
«Тяжёлая гонка, получилось стрельнуть из пяти на рубежах. Но собой я доволен. Сегодня очень тяжёлая трасса. Те, кто на первом круге быстро начал, на последнем подвязались. Всем было тяжело. Бежать под первым номером — это полуответственность. Ответственность как бы есть, ты должен быть максимально сконцентрирован, так как понимаешь, что от тебя зависит дальнейшая борьба в гонке. Ты не должен много проиграть, и, если идёшь первым, то попытаться отрыв увеличить. Если ты боишься соперников, то ты проиграл. Если ты выйдешь уже испуганным, какой смысл вообще бежать гонку?
В Увате побегу. Это наш регион плюс старт чемпионата страны, поэтому надо бежать», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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