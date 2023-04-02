Смольский — о борьбе с Латыповым на финише эстафеты: сил уже практически не осталось

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал своё выступление на заключительном этапе мужской эстафеты на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске.
«Сил уже практически не осталось. Конец сезона, заключительная гонка всё-таки. Думаю, что у Эдуарда также минимум сил было. Борьба получилась интересной, к сожалению, мне не хватило сил на финишный спурт, будем работать над этим. С чем связаны ошибки на стрельбе? Сложно сказать, буду разговаривать с тренером и выяснять, почему так произошло. Возможно, где-то перенервничал. Конечно, такая стрельбе несвойственна для меня. Сегодня был заключительный старт сезона, в Уват не поеду. В следующем месяце у нас отдых.
Ханты-Мансийск — очень интересное место. Тут довольно сложный рельеф. Потренировавшись здесь, понимаешь, что это удивительное место. Тут всё компактно и практично для работы. Город рядом, если наскучила рутина, можно сходить в кафе, в торговый центр», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км
1. ХМАО-Югра — 1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — 1:32.11,6 (0+8).
2. Республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) — отставание 1 минута 26,3 секунды (1+11).
3. Беларусь — 1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский) +1.31,4 (1+13).
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