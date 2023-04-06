Чемпионат России по биатлону: во сколько женский марафон, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 апреля, в Увате (Тюменская область) в рамках чемпионата России по биатлону пройдёт женский марафон на 30 км.
В гонке примут участие 20 спортсменок, которые стартуют в 9:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» начиная с 8:40 мск.
Борьбу за победу, в частности, поведут Наталья Гербулова, Тамара Дербушева, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Егорова.
Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров ранее объявил, что увеличит сумму призовых для победителей марафона в Увате. За первое место предусмотрена сумма в размере 100 тыс. рублей, за второе – 75 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей, за четвёртое, пятое, шестое – по 20 тыс. рублей, за седьмое, восьмое, девятое, десятое – по 10 тыс. рублей. Это в добавок к тем призовым, которые рассчитаны на чемпионате России.
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