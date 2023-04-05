Шведская биатлонистка Стина Нильссон: точно буду выступать ещё как минимум три года

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 29-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон сообщила, что не планирует завершать профессиональную карьеру в ближайшие годы.
«Я точно буду выступать ещё как минимум три года. Это моё текущее ощущение, но я хочу идти от сезона к сезону. Что касается моего выступления в сезоне-2022/2023, думаю, что-то было не так. Что-то меня сдерживало, особенно на старте сезона.
Скоро мне исполнится 30 лет, и я замечаю, что мне стало весело копаться в себе. Мне нравится находить проблему и пытаться самостоятельно найти её решение», — приводит слова Нильссон SVT.
Напомним, Нильссон завоевала золотую медаль в лыжах на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В 2020 году спортсменка объявила о желании перейти из лыжных гонок в биатлон.
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