Шведская биатлонистка Стина Нильссон: точно буду выступать ещё как минимум три года

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 29-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон сообщила, что не планирует завершать профессиональную карьеру в ближайшие годы.

«Я точно буду выступать ещё как минимум три года. Это моё текущее ощущение, но я хочу идти от сезона к сезону. Что касается моего выступления в сезоне-2022/2023, думаю, что-то было не так. Что-то меня сдерживало, особенно на старте сезона.

Скоро мне исполнится 30 лет, и я замечаю, что мне стало весело копаться в себе. Мне нравится находить проблему и пытаться самостоятельно найти её решение», — приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, Нильссон завоевала золотую медаль в лыжах на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В 2020 году спортсменка объявила о желании перейти из лыжных гонок в биатлон.