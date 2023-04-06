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Виктория Сливко завоевала золото в марафоне на чемпионате России по биатлону

В Увате завершился женский марафон на 30 км на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержала биатлонистка из Тюменской области Виктория Сливко, допустившая четыре промаха на восьми огневых рубежах.

Биатлонистка прошла дистанцию за 1:39.09,1. Второе место заняла представительница Мурманской области Анастасия Егорова, допустившая 11 промахов. Третьей финишировала спортсменка из Свердловской области Ирина Казакевич, промахнувшаяся 10 раз.

Биатлон. Чемпионат России — 2023, Уват. Марафон, 30 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:39.09,1 (4 промаха).

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) — отставание 2 минуты 0,3 секунды (11).

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +2.47,6 (10).