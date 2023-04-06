Сливко — лучшая биатлонистка России по итогам сезона-2022/2023, Носкова — вторая

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023. Второе место заняла Екатерина Носкова. Третье – Анастасия Гореева.
Отметим, что в общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлонисток, причём не менее трёх должно быть с чемпионата России.
Рейтинг СБР. Женщины. Сезон-2022/2023
1. Виктория Сливко – 1026 очков.
2. Екатерина Носкова – 1023.
3. Анастасия Гореева – 1007.
4. Лариса Куклина – 958.
5. Ирина Казакевич – 937.
6. Тамара Дербушева – 902.
7. Наталья Гербулова – 901.
8. Елизавета Каплина – 886.
9. Анастасия Шевченко – 858.
10. Анастасия Батманова – 753.
Сегодня, 6 апреля, в Увате на чемпионате России — 2023 прошла заключительная личная женская гонка сезона — марафон на 30 км. Виктория Сливко заняла по итогам гонки первое место, Носкова и Гореева не выступали.
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