Сливко — о словах Жаклена про возвращение россиян: от спортсменов ничего не зависит
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Российская биатлонистка Виктория Сливко отреагировала на слова четырёхкратного чемпиона мира по биатлону француза Эмильена Жаклена, который ранее выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры.
«Не знаю, могут ли такие высказывания повлиять на ситуацию. Думаю, что от спортсменов ничего не зависит, поэтому я придерживаюсь такого мнения, что нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил условия, при которых россияне и белорусы смогут вернуться на международные турниры.
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