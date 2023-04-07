Сливко — о победе в рейтинге СБР: посвящаю эту награду себе любимой

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023.

«Я горжусь тем, что смогла так стабильно пробежать сезон, без больших провалов. Конечно, были и неудачные гонки, но больше было удачных. Теперь мы сделаем выводы с тренером и будем дальше работать, чтобы в следующем сезоне быть лучше. Хочу посвятить эту награду себе любимой.

Я не следила за рейтингом СБР. Сначала жара была — это Кубок России. За этим я следила. Уже когда был заключительный этап Кубка России в Чайковском, все начали спрашивать про очки. Тогда и я начала подсчитывать очки. Рада, что удалось разделить первое место с Настей Гореевой», — сказала Сливко в интервью пресс-службе СБР.