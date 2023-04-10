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«Всем видны щёки и второй подбородок?» Кристина Резцова выложила первое фото с тренировки

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова опубликовала в социальных сетях первое тренировочное фото после рождения второго ребёнка.

Напомним, 31 марта стала известно, что у Резцовой и её мужа Ивана Анисимова появилась вторая дочь, которую супруги назвали Полиной.

«Всем видны мои щёки и второй подбородок? Так вот, к лету их не станет. Аминь», — подписала фото Резцова.

Фото: из личного архива Кристины Резцовой

На пост отреагировала коллега Резцовой по сборной России Ирина Казакевич. «Не признала, Крис», — написала Казакевич в комментариях, добавив эмодзи «смех до слёз». «Всё настолько плохо?» — ответила Ирине Резцова.

В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.