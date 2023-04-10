Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Всем видны щёки и второй подбородок?» Кристина Резцова выложила первое фото с тренировки

«Всем видны щёки и второй подбородок?» Кристина Резцова выложила первое фото с тренировки
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова опубликовала в социальных сетях первое тренировочное фото после рождения второго ребёнка.

Напомним, 31 марта стала известно, что у Резцовой и её мужа Ивана Анисимова появилась вторая дочь, которую супруги назвали Полиной.

«Всем видны мои щёки и второй подбородок? Так вот, к лету их не станет. Аминь», — подписала фото Резцова.

Фото: из личного архива Кристины Резцовой

На пост отреагировала коллега Резцовой по сборной России Ирина Казакевич. «Не признала, Крис», — написала Казакевич в комментариях, добавив эмодзи «смех до слёз». «Всё настолько плохо?» — ответила Ирине Резцова.

В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.

Материалы по теме
Итоги самого необычного сезона в российском биатлоне: прорыв экс-лыжницы и триумф Латыпова
Итоги самого необычного сезона в российском биатлоне: прорыв экс-лыжницы и триумф Латыпова
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023