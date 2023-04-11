Поварницын — о рекомендациях МОК: сейчас нельзя просто взять и уволиться из ЦСКА

Российский биатлонист Александр Поварницын оценил возможность массовых смен спортивных гражданств российскими спортсменами в случае недопуска на Олимпийские игры.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов россиян, не поддерживающих СВО. Кроме того, МОК посоветовал не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооружёнными силами или с органами безопасности России.

«Не знаю, в нынешнее время это тяжело будет сделать. Нельзя забывать, что многие спортсмены сборной России являются военнослужащими и представляют ЦСКА. Сейчас, в такое время, нельзя просто взять и уволиться. Сам я пока об этом не думал. Я всё-таки верю, что что-то сдвинется в мировой повестке и у нас появится шанс вернуться на мировую арену», — приводит слова Поварницына Metaratings.