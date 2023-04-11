Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Поварницын — о рекомендациях МОК: сейчас нельзя просто взять и уволиться из ЦСКА

Поварницын — о рекомендациях МОК: сейчас нельзя просто взять и уволиться из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын оценил возможность массовых смен спортивных гражданств российскими спортсменами в случае недопуска на Олимпийские игры.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов россиян, не поддерживающих СВО. Кроме того, МОК посоветовал не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооружёнными силами или с органами безопасности России.

«Не знаю, в нынешнее время это тяжело будет сделать. Нельзя забывать, что многие спортсмены сборной России являются военнослужащими и представляют ЦСКА. Сейчас, в такое время, нельзя просто взять и уволиться. Сам я пока об этом не думал. Я всё-таки верю, что что-то сдвинется в мировой повестке и у нас появится шанс вернуться на мировую арену», — приводит слова Поварницына Metaratings.

Материалы по теме
«Золотая медаль за трусость». На Западе жёстко раскритиковали решение МОК по России
«Золотая медаль за трусость». На Западе жёстко раскритиковали решение МОК по России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023