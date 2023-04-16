В деле о пропаже норвежского биатлониста появились новые зацепки. Его ищут четыре недели

Полиция сообщила о новых зацепках в деле о пропаже 22-летнего норвежского биатлониста Эйвинда Спораланда, который исчез 19 марта во время чемпионата Норвегии, сообщает Gudbrandsdolen Dagningen.

По информации источника, после католической Пасхи, которая прошла 9 апреля, на одной из улиц Лиллехаммера прохожий обнаружил смартфон, принадлежащий Спораланду. Находка была передана в полицию, и теперь следователи планируют использовать телефон, чтобы найти подсказки к тому, где может находиться молодой спортсмен.

Также в полиции считают, что Спораланд может быть причастен к краже со взломом, произошедшей в одном из домов неподалёку от Лиллехаммера. Следователь Рангхильд Оурен сообщил, что из дома были украдены предметы, не представляющие большой ценности. Грабитель забрал вещи, необходимые для выживания в природе.

Напомним, один из самых перспективных биатлонистов Норвегии Спораланд пропал без вести 19 марта и вечером того же для полиция приступила к его поискам. Вскоре была найдена машина, принадлежащая биатлонисту.