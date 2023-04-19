«Не всё получилось». Биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона-2022/2023.
«Однозначно сезоном довольна, не всё получилось, однако именно это и движет нами, чтоб становиться лучше! Благодарна каждому, кто помогал, кто был рядом, спасибо за поддержку и хорошее настроение на протяжении всего сезона. Отдельное спасибо Ю. М. Каминскому и моему любимому мужу. СБР, спасибо, что сделали всё возможное, чтобы этот сезон состоялся на высшем уровне», — написала Куклина на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Куклина заняла четвёртое место среди биатлонисток в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023. Спортсменка набрала 958 очков. Первой в рейтинге стала Виктория Сливко, набравшая 1026 очков.
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