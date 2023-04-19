«Спорт высших достижений жесток». Чемпион мира среди юниоров завершил карьеру в 26 лет
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26-летний норвежский биатлонист Синдре Петтерсен объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Биатлон — спасибо за всё! Спасибо всем, кто был со мной на этом пути, дал мне возможность быть настоящим спортсменом и выступать на высоком уровне. Я буду вечно благодарен за этот шанс. Спорт высших достижений жесток, и не каждый может стать лучшим, но, чёрт возьми, как прекрасен был этот путь», — написал Петтерсен на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Петтерсен стал чемпионом мира среди юниоров в 2017 году. Спортсмен трижды поднимался на подиум на Кубке IBU. Он также выступал в четырёх гонках на Кубке мира в сезоне-2018/2019. В спринте на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) Петтерсен занял шестое место.
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