«Почему нет?» Светлана Миронова — на вопрос, встречалась ли бы с Эмильеном Жакленом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на провокационный вопрос от подписчика.
Спортсменка проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Встречалась бы с Жакленом?» — спросил один из фанатов. «Почему нет?» — ответила Миронова, добавив эмодзи «удивление» и «скептицизм».
27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен – двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, двукратный чемпион мира в пасьютах. Эмильен завершил текущий сезон чемпионата мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Там он слабо выступил в личных гонках (36-е место в спринте, снятие с пасьюта, 37-е место в индивидуальной гонке и 20-е место в масс-старте).
Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем.
Ранее Жаклен выступил за возвращение россиян на международные соревнования.
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