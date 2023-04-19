«Почему нет?» Светлана Миронова — на вопрос, встречалась ли бы с Эмильеном Жакленом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на провокационный вопрос от подписчика.

Спортсменка проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Встречалась бы с Жакленом?» — спросил один из фанатов. «Почему нет?» — ответила Миронова, добавив эмодзи «удивление» и «скептицизм».

27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен – двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, двукратный чемпион мира в пасьютах. Эмильен завершил текущий сезон чемпионата мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Там он слабо выступил в личных гонках (36-е место в спринте, снятие с пасьюта, 37-е место в индивидуальной гонке и 20-е место в масс-старте).

Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем.

Ранее Жаклен выступил за возвращение россиян на международные соревнования.