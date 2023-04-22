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Вице-президент IBU выступил против допуска россиян к международным соревнованиям

Вице-президент IBU выступил против допуска россиян к международным соревнованиям
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Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с решением Международного олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом. Отстранение должно продолжаться до тех пор, пока они не покинут территорию Украины», — приводит слова Гамзы Idnes.cz.

Российские и белорусские спортсмены в сезоне-2022/2023 не принимали участия в международных соревнованиях под эгидой IBU. Атлеты были отстранены от стартов в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Атлеты смогут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержку СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.

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