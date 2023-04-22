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«Аюбован». Алимбекова-Смольская опубликовала фото в купальнике с отдыха на Шри-Ланке

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха на юге Шри-Ланки. Алимбекова позирует в ярком купальнике на пляже.

«Аюбован (приветствие на Шри-Ланке. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала Алимбекова фото.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Алимбекова стала обладательницей Кубка Содружества — 2022/2023. Белорусская спортсменка набрала 1750 очков. Смольский же занял третье место в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин.