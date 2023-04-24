Доротея Вирер опубликовала красивое фото с мужем

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом Стефано Коррадини.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Напомним, 32-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, она набрала 911 баллов, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093).

На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.

Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.