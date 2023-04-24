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Фото: Светлана Миронова кардинально сменила имидж

Фото: Светлана Миронова кардинально сменила имидж
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха. На нём спортсменка, кардинально сменившая имидж, позирует на песчаном пляже.

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В общей сложности она пробежала четыре гонки, в которых лучшим её результатом стало 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском.

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