Фото: Светлана Миронова кардинально сменила имидж

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха. На нём спортсменка, кардинально сменившая имидж, позирует на песчаном пляже.
Фото: из личного архива Светланы Мироновой
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В общей сложности она пробежала четыре гонки, в которых лучшим её результатом стало 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском.
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