Шашилов — о Шевченко: я ожидал, что она хорошо выступит

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выступление Наталии Шевченко в сезоне-2022/2023.

«Шевченко не самая быстрая среди биатлонисток? А что, у нас Казакевич ногами слабая? Наталия ей проигрывает в спринте 20–40 секунд на сегодняшний день, но у них три года разницы. Это надо учитывать.

С лыжницами есть свои тонкости, нужно суметь научить их работать контактные гонки, подходить на рубеж так, чтобы стрелять как Алимбекова. Это то, что пока не получается у Казакевич. Над чем работаем. Наташка именно в пасьюте в Хантах этот момент здорово уловила. Я специально стоял на подъёме на подходе к стрельбищу, чтобы донести до них – не заходите за красную линию, не захлёстывайте. Каждому это говорится, кто-то справляется, у кого-то получается не сразу, но процесс идёт. И лучшая тренировка здесь – соревнования, которых было в избытке.

Не хочу сказать, что Наталия меня удивила. Я ожидал, что она хорошо выступит. Горки у неё были по сезону, но она всё хорошо схватила, сознательно подходила ко всему, по-взрослому. Я рассчитывал на неё в эстафете, хотя изначально думал, что у нас побежит Миронова», — цитирует тренера пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, Наталия Шевченко перешла из лыжных гонок в биатлон в конце прошлого сезона. В сентябре 2022 года спортсменка дебютировала на биатлонных соревнованиях.