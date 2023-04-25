Антон Шипулин: выдвигают условия, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры

Победитель и шестикратный призёр чемпионатов мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался об условиях возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к стартам в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: отсутствии поддержки СВО и принадлежности к силовым структурам. Также спортсмены не могут быть представлены в командных видах спорта.

«Конечно, это плохо, неправильно. Мы лишь недавно были в положении, когда нас лишали флага и гимна. А сейчас и вовсе выдвигают условия, по сути, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры. Надеюсь, что МОК ещё раз хорошо подумает и не станет загонять нас в такие жёсткие рамки», — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».