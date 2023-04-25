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Антон Шипулин назвал главную задачу молодых биатлонистов в период санкций

Антон Шипулин назвал главную задачу молодых биатлонистов в период санкций
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Победитель и шестикратный призёр чемпионатов мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин на примере завершившегося сезона рассказал о главных задачах молодых спортсменов во время отстранения от международных соревнований.

«Многие себя хорошо проявили. Причём и возрастные, как Антон Бабиков, и молодёжь. На самом деле сейчас у молодых биатлонистов очень хороший шанс посоперничать с теми, кто уже выступал на Кубке мира. Пока нет международных соревнований, это главная задача для наших биатлонистов. Но дай бог, чтобы это длилось как можно меньше», — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».

Российские и белорусские биатлонисты уже второй год отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине и в сезоне-2022/2023 соревновались только между собой.

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