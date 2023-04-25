Шашилов: Свердловску Миронова нужна, но критерии сборной команды — совсем другая история
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Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал спортивную форму Светланы Мироновой. Ранее биатлонистка не вошла в расширенный состав сборной России на сезон-2023/2024.
«Свердловску Миронова точно нужна, но критерии сборной команды – совсем другая история. Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места. Нужно было хотя бы биться за место в (свердловской) эстафете. Была бы в призёрах в эстафете, могла бы претендовать на попадание на централизованную подготовку.
Давно ли общались? Позавчера по телефону. А так на мой день рождения приезжала в начале месяца. Отмечали на даче. Все были, и Светка тоже», — приводит слова Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.
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