Дальмайер совершила восхождение на Арарат

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала, как взошла на гору Арарат в Турции.
«Большую часть времени погода была переменчивой, а график был довольно плотным. Наш лагерь пронизывало ветром.
Тем не менее нас было не остановить, мы оделись во все наши пуховики и медленно, но верно преодолевали путь. Иногда требовалось немного удачи. И у нас она точно была», – написала Дальмайер.
Фото: Соцсети Лауры Дальмайер
Фото: Соцсети Лауры Дальмайер
После окончания карьеры в биатлоне Дальмайер регулярно фигурирует в экстремальных спортивных мероприятиях. В 2021 году она пробовала себя в ски-альпинизме, поучаствовав даже в профессиональном турнире, в котором заняла восьмое место. А в октябре 2022 года совершила велопробег, проехав более 2500 км.
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017.
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