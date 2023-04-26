Калинчик: как бы без российских и белорусских биатлонистов не упал уровень скандинавов

Заместитель председателя комиссии спортсменов Национального комитета комитета (НОК) Беларуси Людмила Калинчик высказалась об отсутствии российских и белорусских биатлонистов на международных соревнованиях.

«Я боюсь, как бы без биатлонистов наших стран не упал спортивный уровень скандинавов. По причине отсутствия достойной конкуренции несколько именитых спортсменов европейских стран уже завершили свою карьеру.

Мы, в свою очередь, провели Кубок Содружества, и мне как бывшей спортсменке было отрадно видеть, с каким настроем и желанием соревнуются участники. Если наших спортсменов допустят до соревнований, они будут на пьедестале, а мы будем ими гордиться!» — приводит слова Калинчик пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).