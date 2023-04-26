Фото: Доротея Вирер с бокалом вина позирует на фоне гор

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях фото из южного Тироля.
«Есть места, которые нас «заземляют», заставляют ненадолго забыть о реальности. А какое ваше любимое место весной?» — подписала фото Вирер.
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Напомним, 32-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, она набрала 911 баллов, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.
Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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