Адвокат: Бессеберг считает, что обвинение в деле о коррупции в высшей степени предвзято

Кристиан Б. Хьорт, адвокат бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, сообщил, что его клиент отрицает обвинения в помощи российской стороне в сокрытии положительных допинг-проб.
«Бессебергу тяжело иметь дело с общими обвинениями, которые обширнее тех, что представлены в обвинительном заключении. Он воспринимает эти обвинения как более тяжкие и серьёзные, чем обвинения в получении подарков. Почему? Потому что предполагается, что он позволил подкупить себя и это сказалось на его работе на посту президента IBU. Будто он принёс пользу России и повлиял на антидопинговую работу. Оснований для таких обвинений нет. Совет под руководством Бессеберга работал эффективно и в соответствии с правилами по всем вопросам, касавшимся допинга. Эти обвинения для него гораздо серьёзнее. Он считает, что обвинение в высшей степени предвзято.
Проститутки из России? Это компрометирующее обвинение. Бессеберг отрицает, что пользовался их услугами. Он считает подобные обвинения ужасными. Он с нетерпением ждёт возможности явиться в суд и открыто разобраться во всём«, — приводит слова адвоката VG.
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