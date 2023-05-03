Зырянова: думала, что попала к Шашилову, но потом отправили к Истомину. Может, к лучшему

Российская биатлонистка Анастасия Зырянова сообщила, что будет работать под руководством тренера Артёма Истомина. Спортсменка подчеркнула, что изначально её наставником должен был стать Михаил Шашилов.

«Мы с тренером думали, что я попала к Михаилу Викторовичу Шашилову, а сейчас списки сделали и меня отправили к Артёму Евгеньевичу Истомину. Не знаю, почему так переиграли, мне об этом только недавно сказали. Может, и к лучшему. Мне не принципиально, у кого тренироваться. Если тренер тренирует сборную, у него хороший результат, значит, всё будет зависеть только от твоего желания и от того, как ты слушаешь тренера.

Что касается ожиданий от перехода во взрослые — будущее по женщинам, думаю, будет хорошим. Надеюсь, я буду прибавлять и бороться с ними на равных. Практика показывает, что всё реально. Вот взять чемпионат России: все видят, что опытные спортсменки тоже могут ошибаться, они тоже люди. Поэтому всё возможно», — приводит слова Зыряновой Sport24.