Зырянова: думала, что попала к Шашилову, но потом отправили к Истомину. Может, к лучшему

Российская биатлонистка Анастасия Зырянова сообщила, что будет работать под руководством тренера Артёма Истомина. Спортсменка подчеркнула, что изначально её наставником должен был стать Михаил Шашилов.
«Мы с тренером думали, что я попала к Михаилу Викторовичу Шашилову, а сейчас списки сделали и меня отправили к Артёму Евгеньевичу Истомину. Не знаю, почему так переиграли, мне об этом только недавно сказали. Может, и к лучшему. Мне не принципиально, у кого тренироваться. Если тренер тренирует сборную, у него хороший результат, значит, всё будет зависеть только от твоего желания и от того, как ты слушаешь тренера.
Что касается ожиданий от перехода во взрослые — будущее по женщинам, думаю, будет хорошим. Надеюсь, я буду прибавлять и бороться с ними на равных. Практика показывает, что всё реально. Вот взять чемпионат России: все видят, что опытные спортсменки тоже могут ошибаться, они тоже люди. Поэтому всё возможно», — приводит слова Зыряновой Sport24.
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