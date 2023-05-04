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«Всегда считал, что политика – это весело». Самуэльссон опубликовал редкие фото в костюме

«Всегда считал, что политика – это весело». Самуэльссон опубликовал редкие фото в костюме
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опубликовал в социальных сетях редкие фото в костюме.

«Вчера вечером присутствовал на весеннем ужине парламента в Риксдаге. Я всегда считал, что политика – это весело, так что для меня это стало большим событием!» — подписал фото Самуэльссон.

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Напомним, по итогам прошедшего сезона Кубка мира-2022/2023 Самуэльссон занял 14-е место в общем зачёте соревнований. Швед пропустил заключительные два этапа из-за того, что заразился коронавирусом. Несмотря на слабое выступление на КМ, Самуэльссону удалось впервые в карьере завоевать титул чемпиона мира. Себастиан выиграл масс-старт на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия).

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