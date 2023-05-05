«Биатлон по-прежнему остаётся большой частью этой жизни». Ахатова — о работе тренером

Российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Альбина Ахатова рассказала о работе тренером сборной России и выборе между спортом и обычной жизнью.

«Моя ли история тренерская работа? Это очень сложный вопрос. Я в первую очередь мама, у меня двое деток, поэтому возможности немного ограничены. Чтобы вести команду, нужно постоянно в ней находиться. Я же могу полноценно работать в качестве стрелкового тренера только в летний подготовительный период.

Такой опыт у меня уже был в 2019-м. Это произошло отчасти благодаря Латыпову. В тот сезон он попросил меня изготовить ему новое ложе к началу подготовки, поэтому, когда Владимир Драчёв (бывший президент Союза биатлонистов России. — прим. «Чемпионата») предложил поработать с мужской командой, я сразу согласилась. Сделала для Эдика две разные ложевые конструкции, почти весь летний подготовительный период занимались их подгонкой, поиском изготовки, исправляли старые устоявшиеся ошибки. На самом деле, работать тренером мне нравится. О стрельбе, ложевых конструкциях, изготовках я могу рассказывать бесконечно.

Я была по обе стороны баррикад и могу сказать, что для меня завершение карьеры стало маленькой смертью. Больше уже не было той меня, не было той жизни, которой я жила последние 20 лет. Философ Мартин Хайдеггер как-то назвал смерть «невозможностью дальнейшей возможности». Но со временем восприятие жизни поменялось, поменялись жизненные ценности, приоритеты. Мне нравится жить. У меня мама погибла в автокатастрофе в 45 лет. Когда я смотрю на мамину фотографию, которая стоит на камине, она напоминает о том, что жизнь непредсказуема, и это осознание помогает ценить то, что я имею. Стараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы дети выросли счастливыми. На мой взгляд, человек вообще приходит в этот мир, чтобы быть счастливым. Могу сказать, что моя жизнь вне профессионального спорта бурлит намного сильнее, чем это было раньше. Хотя биатлон по-прежнему остаётся большой частью этой жизни», — цитирует Ахатову RT на русском.