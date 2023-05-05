Бабиков: Фуркада и Самуэльссона не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Но мне не страшно

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о бывшем французском биатлонисте Мартене Фуркаде и действующем спортсмене из Швеции Себастиане Самуэльссоне. Также 31-летний биатлонист высказался о том, почему в российской сборной нет лидеров мнений.

«Что касается Мартена Фуркада, то не со всеми его поступками я согласен и не все слова поддерживаю, но он точно личность большого масштаба, до которой мне как до Китая. Самуэльссон — личность поменьше, не самая приятная. Мне кажется, его немного испортила ранняя олимпийская победа. Возможно, в ином случае у него осталось бы больше стимулов развиваться во всех смыслах. А сейчас есть ощущение, что многие его посылы не сформулированы внутри него самого. Слишком много стереотипов. Думаю, ему ещё нужно обрасти мудростью.

Почему они высказывают своё мнение о политике и допинге, а мы — нет? Да я готов про это говорить тет-а-тет с кем угодно и, уверен, донесу свою позицию. Но когда такие высказывания появляются в медиа, люди воспринимают это как излишнюю говорливость. «Да кто его спрашивал? Кто он вообще такой, чтобы своё мнение иметь?» От этого нет большого желания говорить. Плюс у них в сборной, наверное, не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Хотя не могу сказать, будто мне страшно. Теперь-то чего уже бояться?» — приводит слова Бабикова Sports.ru.