Бабиков: Фуркада и Самуэльссона не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Но мне не страшно

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о бывшем французском биатлонисте Мартене Фуркаде и действующем спортсмене из Швеции Себастиане Самуэльссоне. Также 31-летний биатлонист высказался о том, почему в российской сборной нет лидеров мнений.
«Что касается Мартена Фуркада, то не со всеми его поступками я согласен и не все слова поддерживаю, но он точно личность большого масштаба, до которой мне как до Китая. Самуэльссон — личность поменьше, не самая приятная. Мне кажется, его немного испортила ранняя олимпийская победа. Возможно, в ином случае у него осталось бы больше стимулов развиваться во всех смыслах. А сейчас есть ощущение, что многие его посылы не сформулированы внутри него самого. Слишком много стереотипов. Думаю, ему ещё нужно обрасти мудростью.
Почему они высказывают своё мнение о политике и допинге, а мы — нет? Да я готов про это говорить тет-а-тет с кем угодно и, уверен, донесу свою позицию. Но когда такие высказывания появляются в медиа, люди воспринимают это как излишнюю говорливость. «Да кто его спрашивал? Кто он вообще такой, чтобы своё мнение иметь?» От этого нет большого желания говорить. Плюс у них в сборной, наверное, не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Хотя не могу сказать, будто мне страшно. Теперь-то чего уже бояться?» — приводит слова Бабикова Sports.ru.
- 5 мая 2023
-
17:39
-
16:59
-
15:31
-
15:20
-
15:08
-
11:00
-
10:52
-
10:25
- 4 мая 2023
-
19:57
-
19:11
-
13:53
- 3 мая 2023
-
21:25
-
20:24
-
20:17
-
16:06
-
15:50
-
15:42
-
13:28
-
11:19
-
10:12
-
09:32
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:33
-
17:15
-
09:36
- 1 мая 2023
-
23:04
- 30 апреля 2023
-
18:43
-
17:18
-
11:47
- 29 апреля 2023
-
09:31
- 28 апреля 2023
-
11:42
-
11:39
-
10:52
-
10:32
-
10:09