Стина Нильссон: не было очевидно, что я получу место в сборной Швеции на следующий сезон

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 29-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон призналась, что не была уверена в получении места в составе национальной команды Швеции на сезон-2023/2024 из-за неудачных результатов в прошлом году.

«Прошлый сезон был полон разочарований. Это вызвало тревогу. Не было очевидно, что я получу место в сборной на следующий сезон», — приводит слова Нильссон Expressen.

Ранее был объявлен состав сборной Швеции по биатлону на предстоящий сезон. Нильссон оказалась в списке национальной команды. Из состава была исключена 28-летняя Юханна Скоттхейм, вместо неё представлять Швецию в предстоящем сезоне будет 20-летняя Сара Андерссон, обрадовавшаяся тому, что ей предоставился подобный шанс.