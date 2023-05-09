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«Мне нужно выздороветь после долгих лет работы». Анаис Шевалье-Буше — о планах на будущее

«Мне нужно выздороветь после долгих лет работы». Анаис Шевалье-Буше — о планах на будущее
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Французская биатлонистка, многократный призёр Олимпийских игр Анаис Шевалье-Буше, в конце сезона-2022/2023 завершившая карьеру профессиональной спортсменки, рассказала о планах на ближайшее будущее.

«Я чувствую себя хорошо, медленно восстанавливаюсь после этой тяжёлой зимы и наслаждаюсь весенними лыжами и альпинизмом… как каждый год. В то же время планирую отпуск на июнь и июль… это необычно!

Честно говоря, многие вещи в моей спортивной жизни я не хочу возвращать сейчас. Я устала так много путешествовать, уезжать из дома на столько дней на сборы или гонки. Я уверена, что отныне не буду долго оставаться в отеле, это стало скучно. Может быть, мне не хватает адреналина от соревнований, но пока я спокойна.

Хочу отдохнуть и взять отпуск на год. Моё будущее не определено, мне нужно время. Мне действительно нужно выздороветь после этих долгих лет работы», — приводит слова Шевалье-Буше пресс-служба Международного союза биатлонистов.

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