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В СБР отреагировали на информацию о непопадании Бабикова в состав сборной России

В СБР отреагировали на информацию о непопадании Бабикова в состав сборной России
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Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал информацию, согласно которой биатлонист Антон Бабиков не был вызван в национальную команду на подготовку к сезону-2023/2024.

«Приказ, определяющий состав сборной России по биатлону, вступит в силу 1 июня. Тогда и можно будет говорить о том, кто в него попал, а кто — нет», — сказал Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.

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