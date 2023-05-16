Чепиков: Логинов и Сливко способны готовиться самостоятельно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков объяснил, почему чемпионы мира Александр Логинов, Антон Бабиков и лидер рейтинга СБР Виктория Сливко не вошли в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону-2022/2023.
В опубликованных списках не оказалось также призёров Олимпиады-2022 Кристины Резцовой и Светланы Мироновой.
«По Антону Бабикову решение принял тренерский совет. Это их решение, которое, возможно, было принято в силу каких-то возрастных ограничений.
Что касается самоподготовки Александра Логинова и Виктории Сливко, то это спортсмены высокого уровня, которые способны готовиться самостоятельно. Если регион предоставил им все условия для подготовки, то почему бы и не заниматься этим самому. Уверен, они смогут это сделать», — приводит слова Чепикова RT.
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