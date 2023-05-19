Лиза Виттоцци — о подготовке к новому сезону: мотивация очень высока, я оптимистична

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци прокомментировала старт подготовки сборной Италии к сезону-2023/2024.
«Прошлый сезон был удовлетворительным, но очень утомительным, потому что мне всегда приходилось поддерживать высокую концентрацию, и в конце сезона я была разряжена. Я смогла вернуть всё на свои места, оторваться от биатлона, и теперь я как новая.
Год назад у меня было много сомнений и вопросов, теперь я исхожу из очень позитивного сезона, хотя я знаю, что мне нужно улучшить некоторые аспекты, над которыми я хочу работать летом. Мотивация всегда очень высока, и я оптимистична. Аспекты, которые нужно улучшить, я уже хорошо отрабатывала в прошлом сезоне, потому что я не была довольна тем, как подходила к некоторым гонкам. Я знаю, где вмешаться, чтобы поднять планку дальше, я хочу стараться быть как можно более стабильной», — приводит слова спортсменки итальянское издание Fondo Italia.
- 19 мая 2023
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
-
12:48
-
05:18
- 17 мая 2023
-
21:28
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58
-
12:40
-
12:38
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
09:55
- 15 мая 2023
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
-
13:53
-
10:17
- 13 мая 2023
-
19:26
-
14:27
-
10:14
- 12 мая 2023
-
18:19
-
16:32