Лиза Виттоцци — о подготовке к новому сезону: мотивация очень высока, я оптимистична

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци прокомментировала старт подготовки сборной Италии к сезону-2023/2024.

«Прошлый сезон был удовлетворительным, но очень утомительным, потому что мне всегда приходилось поддерживать высокую концентрацию, и в конце сезона я была разряжена. Я смогла вернуть всё на свои места, оторваться от биатлона, и теперь я как новая.

Год назад у меня было много сомнений и вопросов, теперь я исхожу из очень позитивного сезона, хотя я знаю, что мне нужно улучшить некоторые аспекты, над которыми я хочу работать летом. Мотивация всегда очень высока, и я оптимистична. Аспекты, которые нужно улучшить, я уже хорошо отрабатывала в прошлом сезоне, потому что я не была довольна тем, как подходила к некоторым гонкам. Я знаю, где вмешаться, чтобы поднять планку дальше, я хочу стараться быть как можно более стабильной», — приводит слова спортсменки итальянское издание Fondo Italia.