Падин — о Бабикове вне сборной: возможно, ему не хватило баллов, чтобы быть в команде

Известный биатлонный тренер Андрей Падин высказался о непопадании биатлониста Антона Бабикова в состав сборной России на централизованную подготовку к предстоящему сезону.

«Состоявшийся спортсмен должен уметь составлять свою тренировочную программу. Какой-то совет он может спросить у тренера. Антон Бабиков – состоявшийся спортсмен с большим опытом. Когда он отказывался, руководствовался тем, что может от каждого тренера взять по зерну и составить тренировочную программу, которая его приведёт к успеху. Тем более сейчас хватает показательных моментов.

В свое время многие уходили из команды на самоподготовку. Тот же Антон Шипулин готовился вместе с Алексеем Волковым. Можно привести пример Бьорндалена, который в большинстве случаев работал индивидуально. Мы не можем сказать, приведёт ли этот путь к успеху Антона Бабикова, но он имеет на него право.

Почему его не брали в команду изначально? Возможно, не хватило каких-то баллов, чтобы быть основательно в команде. А когда спортсмен по каким-то критериям проходит на седьмых-восьмых ролях, то место могут отдать более молодому и перспективному спортсмену», — приводит слова Падина Metaratings.