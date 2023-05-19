Тренер Андрей Падин оценил переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон

Известный биатлонный тренер Андрей Падин высказался о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Это не новое направление. Оно было и в предыдущие годы. Светлана Ишмуратова тоже была приглашена перед Олимпийскими играми в Нагано и впоследствии стала двукратной олимпийской чемпионкой. Это неплохое направление. Мы все понимаем, что сейчас уровень женского биатлона не слишком высок. Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок с потенциалом в стрельбе, который они могут реализовать и принести большую пользу нашему с вами любимому виду спорта?» — приводит слова Падина Metaratings.

Напомним, на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске в сезоне-2022/2023 бывшая лыжница Наталия Шевченко завоевала три золота. Она показала лучшие результаты в спринте, гонке преследования и эстафете.