Носкова: если выхожу на старт гонки, значит, чувствую себя готовой бороться за медали

Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о насыщенном графике биатлонистов в прошлом сезоне. Спортсменка подчеркнула, что смогла пробежать почти все биатлонные гонки, а также поучаствовать в лыжных соревнованиях из-за хорошего состояния на протяжении сезона.

«Если не ошибаюсь, как раз к концу чемпионата России набралось гонок 35, честно говоря, уже сбилась со счёта к тому моменту. Плюс два забега было на лыжном чемпионате страны. Ну, я в принципе ориентируюсь на состояние своего организма на каждом соревновании. Если бы ощущала, что нет сил, то не выходила бы на старт. А если я выхожу, значит, я в этот момент чувствую себя готовой соревноваться и бороться за медали», — приводит слова Носковой Ugra-News.