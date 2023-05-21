Биатлонистка Носкова — о медали на ЧР по лыжам: подтянулась по этой части к родителям

Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о своём успехе на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени в прошлом сезоне. Спортсменка завоевала серебро соревнований в командном спринте вместе с Алёной Перевозчиковой в составе команды ХМАО-Югра.

«Очень приятно, что получилось тогда в Тюмени завоевать медаль. Для многих это стало неожиданностью. Мои родители – мастера спорта СССР по лыжным гонкам. И когда я завоевала серебро, то написала в соцсетях, что подтянулась по этой части к родителям, в каком-то смысле поддержала их. Теперь мы настоящая лыжная семья. Так что от этого выступления остались самые приятные эмоции», — приводит слова Носковой Ugra-News.

По итогам сезона-2022/2023 Носкова заняла второе место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).