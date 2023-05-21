Биатлонистка Носкова — о медали на ЧР по лыжам: подтянулась по этой части к родителям

Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о своём успехе на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени в прошлом сезоне. Спортсменка завоевала серебро соревнований в командном спринте вместе с Алёной Перевозчиковой в составе команды ХМАО-Югра.
«Очень приятно, что получилось тогда в Тюмени завоевать медаль. Для многих это стало неожиданностью. Мои родители – мастера спорта СССР по лыжным гонкам. И когда я завоевала серебро, то написала в соцсетях, что подтянулась по этой части к родителям, в каком-то смысле поддержала их. Теперь мы настоящая лыжная семья. Так что от этого выступления остались самые приятные эмоции», — приводит слова Носковой Ugra-News.
По итогам сезона-2022/2023 Носкова заняла второе место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:48
- 20 мая 2023
-
17:47
- 19 мая 2023
-
14:54
-
14:47
-
11:57
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
-
12:48
-
05:18
- 17 мая 2023
-
21:28
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58
-
12:40
-
12:38
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
09:55
- 15 мая 2023
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
-
13:53