Мартен Фуркад рассказал, почему решил сделать театральную постановку по своей карьере

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился подробностями театральной постановки по мотивам своей профессиональной карьеры. Показ спектакля «Вне трассы» пройдёт с октября 2023 по март 2024 года в городах Франции.
«Идея появилась во время пандемии. У меня складывалось ощущение, что мой уход из спорта был тайным, ведь на последние пять гонок зрители допущены не были. Казалось, что я с трудом пережил подобное расставание.
Почему именно театр? Мы слишком увлечены современной техникой, забывая о человечности. Выбрав театр, сцену, я хотел, чтобы этот проект был полностью «человеческим». Вновь буду встречаться с аудиторией, как это было 10 лет. Не собираюсь изображать классика французской литературы, но я сделаю историю, о которой никто больше не сможет рассказать», — приводит слова Фуркада L'Equipe.
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