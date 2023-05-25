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Мартен Фуркад рассказал, почему решил сделать театральную постановку по своей карьере

Мартен Фуркад рассказал, почему решил сделать театральную постановку по своей карьере
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился подробностями театральной постановки по мотивам своей профессиональной карьеры. Показ спектакля «Вне трассы» пройдёт с октября 2023 по март 2024 года в городах Франции.

«Идея появилась во время пандемии. У меня складывалось ощущение, что мой уход из спорта был тайным, ведь на последние пять гонок зрители допущены не были. Казалось, что я с трудом пережил подобное расставание.

Почему именно театр? Мы слишком увлечены современной техникой, забывая о человечности. Выбрав театр, сцену, я хотел, чтобы этот проект был полностью «человеческим». Вновь буду встречаться с аудиторией, как это было 10 лет. Не собираюсь изображать классика французской литературы, но я сделаю историю, о которой никто больше не сможет рассказать», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

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