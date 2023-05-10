Мартен Фуркад: назначение Симона в сборную Франции — причина большой семейной гордости

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад высказался о назначении брата Симона Фуркада на пост старшего тренера сборной Франции по биатлону.

«Назначение Симона — причина большой семейной гордости. Тем более что люди, которые занимали эту должность, когда я был спортсменом, — это люди, которым я вечно буду благодарен. Знать, что мой брат будет работать со спортсменами и сопровождать их в этом пути, — это большая радость.

Для Симона это большой вызов. Сборная Франции восстанавливается после тяжёлого года. Я доверяю брату и знаю, что он сможет прислушаться к спортсменам, посвятить им всего себя. Мы с ним много говорили на эту тему», — приводит слова Мартена Фуркада Le Dauphine Libere.