Биатлонистка Сливко рассказала о планах на случай пропуска международных соревнований

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко высказалась о возможном пропуске Олимпиады 2026 года.

«Грустно, что нет международных стартов, но мотивация всё равно есть. Соревнования проходят, есть Кубок Содружества. Если человек хочет соревноваться, он будет лучшим, любые старты будут ответственными и важными. Конечно, я мечтаю об Олимпиаде, но думаю, что в следующем сезоне цель, если мы никуда не поедем, — выступать стабильно и быть лучшей», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом групп подготовки на спортивный сезон-2023/2024. В него не вошли такие спортсмены, как Александр Логинов и Антон Бабиков. Биатлонисты решили готовиться к стартам самостоятельно. В женский состав не попали такие спортсменки, как Виктория Сливко и Светлана Миронова.