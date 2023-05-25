«Видимо, был в состоянии аффекта». Лапшин раскрыл детали аварии, в которой сломал кисть

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за Южную Корею, раскрыл детали аварии, в которую попал в Сеуле и сломал кость кисти руки.

«Тут (в Южной Корее) такой закон, по которому после подобного инцидента они должны были меня либо отвезти в госпиталь, либо поделиться своим телефоном, чтобы в случае чего я мог бы им позвонить. Они мне не дали ни контакт, ни в госпиталь не отвезли.

Видимо, я после падения был в состоянии аффекта, поэтому после их вопроса о том, всё ли нормально, ответил положительно и поехал дальше. Но через 300 метров понял, что не могу держать палку. Подумал, что, проезжая мимо меня, мужчина остановится и тогда я уже скажу, что мне нужна помощь. Они не остановились, но я запомнил номер машины и дальше встретил их у ресторана. Зайдя внутрь, я сообщил, что, скорее всего, сломал руку. На что они мне только пожелали удачи», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».