«Видимо, был в состоянии аффекта». Лапшин раскрыл детали аварии, в которой сломал кисть

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за Южную Корею, раскрыл детали аварии, в которую попал в Сеуле и сломал кость кисти руки.
«Тут (в Южной Корее) такой закон, по которому после подобного инцидента они должны были меня либо отвезти в госпиталь, либо поделиться своим телефоном, чтобы в случае чего я мог бы им позвонить. Они мне не дали ни контакт, ни в госпиталь не отвезли.
Видимо, я после падения был в состоянии аффекта, поэтому после их вопроса о том, всё ли нормально, ответил положительно и поехал дальше. Но через 300 метров понял, что не могу держать палку. Подумал, что, проезжая мимо меня, мужчина остановится и тогда я уже скажу, что мне нужна помощь. Они не остановились, но я запомнил номер машины и дальше встретил их у ресторана. Зайдя внутрь, я сообщил, что, скорее всего, сломал руку. На что они мне только пожелали удачи», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».
- 25 мая 2023
-
19:59
-
13:24
-
11:40
-
11:06
-
10:30
-
10:22
- 24 мая 2023
-
13:58
-
09:58
- 23 мая 2023
-
00:22
- 22 мая 2023
-
10:57
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:48
- 20 мая 2023
-
17:47
- 19 мая 2023
-
14:54
-
14:47
-
11:57
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
-
12:48
-
05:18
- 17 мая 2023
-
21:28
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58
-
12:40
-
12:38
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
11:25
-
11:24