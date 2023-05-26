Самуэльссон: на ЧМ в Оберхофе я был уставшим, но это не помешало провести идеальную гонку

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе. Спортсмен завоевал золото в масс-старте на турнире.

«На чемпионате мира в Оберхофе в 2023 году я не был очень хорош, но научился верить в себя и продолжать напирать. Когда ты делаешь всё, что в твоих силах, обязательно наступают хорошие времена. Да, клише, но такова реальность. На чемпионате мира я был уставшим, но это не помешало мне провести одну идеальную гонку. Я был спокоен и хорошо распределил силы по дистанции. Что касается цели на ближайшее будущее, она заключается в том, чтобы найти способ одолеть Йоханнеса Бё», — приводит слова Самуэльссона пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).