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Губерниев: вице-президент СБР продолжает противоправную деятельность!

Губерниев: вице-президент СБР продолжает противоправную деятельность!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу вице-президента Союза биатлонистов России Павла Ростовцева.

«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри! Вице-президент СБР продолжает противоправную деятельность! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова! Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счёт тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП — ждём реакции…

Особенно цинично кинули Емерхонова! Просто молодцы!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев раскритиковал решение не вызывать Антона Бабикова в сборную России.

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