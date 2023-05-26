Губерниев: вице-президент СБР продолжает противоправную деятельность!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу вице-президента Союза биатлонистов России Павла Ростовцева.
«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри! Вице-президент СБР продолжает противоправную деятельность! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова! Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счёт тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП — ждём реакции…
Особенно цинично кинули Емерхонова! Просто молодцы!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев раскритиковал решение не вызывать Антона Бабикова в сборную России.
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