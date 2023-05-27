«Предпочитает иную степень свободы». Глава СБР — об отказе Логинова готовиться со сборной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров вы сказалась об отказе биатлониста Александра Логинова участвовать в централизованной подготовке с национальной командой.

«Логинов практически пропустил зимний сезон и не показал результата, необходимого для попадания в сборную. Тем не менее мы были готовы взять его в команду тренерским решением, но с соблюдением ряда условий, которые в группах подготовки сегодня одинаковы для всех. Запланированы сборы с 1-го по 20-е? Все приезжают 1-го и уезжают 20-го. Предложена тренерами подготовка в местах А и Б? Все спортсмены должны чётко этому следовать. Александр предпочитает иную степень свободы, и я его прекрасно понимаю: сам в последние годы биатлонной карьеры тренировался отдельно от остальной команды, по собственному плану, брал с собой семью. При этом мы поддерживаем контакт безо всяких обид, СБР готов оказывать Саше адекватную поддержку инвентарём, консультациями, медициной и так далее», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Напомним, Логинов пропустил большую часть прошлого сезона из-за проблем со здоровьем. Последний раз 31-летний спортсмен выходил на старт официальной гонки в декабре прошлого года. Помимо Логинова от централизованной подготовки к сезону отказался Антон Бабиков.