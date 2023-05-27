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Глава федерации биатлона Татарстана подтвердил, что Емерхонова лишили зарплаты в сборной

Глава федерации биатлона Татарстана подтвердил, что Емерхонова лишили зарплаты в сборной
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Президент федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что биатлонист Евгений Емерхонов, оставшийся без зарплаты в сборной России, не соответствовал критериям, установленным Союзом биатлонистов России (СБР).

«Да, Женю оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определённые критерии, и по ним Женя не попадает. Он также сказал, что если по результатам всё будет хорошо, то с 1 января он может претендовать за ставку.

Кому эту ставку отдали? Шести юниорам дали. На мой взгляд, это не очень правильно. И Грухвина перешла из лыж. Нельзя сказать, что ставка Жени перешла именно Грухвиной. Там же ещё Мухмедзянов с Куклиной пролетели мимо», — приводит слова Нугманова «Матч ТВ».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что ряд российских биатлонистов лишился зарплат членов национальной команды России.

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