Дмитрий Губерниев – ОКР: вы долго будете терпеть вот этот биатлонный беспредел?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта России вмешаться в ситуацию вокруг потери некоторыми биатлонистами мест в сборной России.

«До тех пор, пока люди будут молчать, из них не просто будут вить верёвки — над ними будут издеваться и нарушать их права. СБР поменял регламент в течение сезона, там совершенно очевидно люди молчат и по поводу фальшивых дипломов, решений суда. Никто ничего не объясняет, это называется «ловить рыбу в мутной воде». Реакции олимпийского комитета, министерства спорта нет.

Самая большая проблема в том, что спортсмены молчат. Комитет спортсменов, который создали, абсолютно ручной. Ситуация очень простая — спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я могу подсветить тему, но все реально молчат. Мне пишут биатлонисты с благодарностями за поддержку, но публично никто не высказывается — при этом правда на их стороне.

Есть категория очень больших спортивных руководителей. Их приглашают на встречи, чтобы они объяснили обстановку изнутри. И даже туда спортсмены боятся идти. Понимаю, что мы, к сожалению, так воспитаны. Объяснить это очень просто. Когда спортсмены всю жизнь себе не принадлежат в нашей стране и за них всё делают, инициатива у них отсутствует. Сейчас неожиданным образом половина команды узнала, что их не поставили на ставку. То есть люди просто будут терять деньги. До тех пор, пока спортсмены будут молчать, всё так и будет продолжаться.

У меня вопрос к олимпийскому комитету и министерству спорта. Вы долго будете терпеть вот этот биатлонный беспредел? Можно дипломы подделывать, игнорировать решение суда, выгонять спортсменов и приглашать нелегитимных людей на работу? Сейчас главный по отбору в сборную — вице президент по спортивным рюмкам, которого отовсюду выгнали, и он в Москве благодаря другу Майгурову нашёл работу», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».