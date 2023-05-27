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Стал известен список биатлонистов, которые будут получать зарплату от Минспорта России

«Чемпионату» стал известен список биатлонистов, которые в грядущем сезоне будут получать зарплату от Министерства спорта России.

Полный список спортсменов, которые попали на ставки в Центр спортивной подготовки (ЦСП):

Кирилл Бажин, Денис Иродов, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Екатерина Носкова, Виктория Сливко, Наталия Шевченко – на весь сезон;

Никита Блинов, Олег Домичек, Роман Ерёмин, Александр Корнев, Михаил Панкратов, Егор Соломенников, Максим Цветков, Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Зенова, Анастасия Зырянова, Таисия Непоп, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Анастасия Шевченко, Влада Шишкина – по 31 декабря 2023 года.